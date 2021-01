Le ministre de la Santé, Khaled Ait Taleb, a souligné que les préparatifs vont bon train pour le lancement de la campagne de vaccination contre la pandémie du Covid-19. Dans une allocution lue en son nom lors d’une visioconférence organisée sur le thème “Tous mobilisés pour le succès de la campagne nationale de vaccination contre Covid 19” par la Société marocaine des sciences médicales, la Fédération nationale de la santé, en partenariat avec plusieurs organisations professionnelles et civiles, le ministre a souligné que des étapes importantes ont été franchies pour réaliser cet objectif, notamment en ce qui concerne le stade des essais cliniques et à travers le suivi de la situation de manière scientifique afin que le Maroc offre à ses citoyens un vaccin sûr et efficace, relevant que pour atteindre ce résultat, il était nécessaire d’attendre les autorisations, même si certains ont considéré cela comme une sorte de retard. Plus de 3 000 points de vaccination ont été mis en place, a-t-il indiqué.