Le dirham s’est apprécié de 0,91% par rapport à l’euro et de 1,44% vis-à-vis du dollar américain, au cours de la période allant du 31 décembre 2020 au 06 janvier 2021, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans son dernier bulletin des indicateurs hebdomadaires. Au 31 décembre 2020, l’encours des avoirs officiels de réserve s’est établi à 320,9 milliards de dirham (MMDH) en progression de 1,4% d’une semaine à l’autre et de 26,7% en glissement annuel.