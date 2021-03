Dans des déclarations à l’agence espagnole EFE, le Dr. Azzedine Ibrahimi, membre du Comité scientifique et technique et directeur du laboratoire de biotechnologie de la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat, a annoncé que les lots reçus par le Maroc ont déjà permis de vacciner les personnes âgées de plus de 60 ans, les cibles vulnérables ainsi que les “frontliners” (c’est à dire les travailleurs en première ligne dans la lutte contre le virus, les forces de sécurité, les équipes médicales…).

A hier, dimanche 21 mars, ce sont ainsi 4,26 millions de personnes qui ont déjà reçu une première injection, alors que le nombre de ceux qui ont reçu la seconde dose d’un vaccin anti-Covid-19 est supérieur à 2,42 millions.