Le Maroc a réussi le déploiement du programme FIFA Forward pour le développement du football, a indiqué, mardi à Rabat, le directeur de la division Associations membres de la Fédération internationale de football association (FIFA), Kenny Jean-Marie.

« Nous avons examiné le déploiement du programme par la Fédération royale marocaine de football et comment l’utilisation de ses fonds a permis le développement du football au Maroc », a-t-il indiqué à l’occasion d’une réunion portant sur le programme FIFA Forward tenue au siège de la FRMF.

Il a souligné que l’instance fédérale nationale a également contribué au développement de la Fédération rwandaise de football en utilisant des propres fonds FIFA Forward, une action qui montre l’impact de ce programme au niveau mondial.

Selon le responsable de la FIFA, il est important de montrer des exemples de fédérations qui ont réussi en matière de développement du football, à l’instar de la Fédération royale marocaine de football.

Approuvé en mai 2016 lors du congrès de la FIFA, le programme FIFA Forward a pour objectif de fournir un soutien intégral et sur mesure à chacune des associations membres de la FIFA et des six confédérations.

Après la mise en œuvre de la première édition du programme “FIFA Forward 1.0” (2016-2018), “FIFA Forward 2.0” est entré en vigueur au 1er janvier 2019 et prendra fin le 31 décembre 2022.

Une importante délégation de la FIFA conduite par la Secrétaire générale de l’instance fédérale internationale, Fatma Samoura, effectue une visite de travail au Maroc.

Jeudi, la délégation se rendra à Saïdia où elle suivra une présentation sur le plan de développement de l’infrastructure au Maroc, avant de se rendre vendredi à Berkane pour visiter le centre de formation de la Renaissance Sportive locale (RSB) et certaines infrastructures du football de la province.