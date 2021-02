Le Maroc a abrité, du 14 novembre 2020 au 30 janvier 2021, la première édition du CFA Institute Challenge Morocco 2021 organisée par la Société Nord-africaine des Analystes en Investissement (IASNA). Il s’agit d’un concours annuel de recherche en equity entre des équipes parrainées par des universités.

Reposant sur 4 dimensions à savoir locale, sous-régionale, régionale et mondiale, cette compétition a pour objectif d’offrir aux étudiants universitaires un mentorat pratique et une formation intensive en analyse financière. Le jury est composé de 16 membres issus des plus prestigieuses banques d’affaires à l’échelle nationale et internationale.

C’est l’équipe de l’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) qui a remporté cette première édition. Elle représentera ainsi le Maroc au concours sous-régional du CFA Institute Challenge qui aura lieu en mars prochain et auquel seront représentés plusieurs pays arabes à savoir le Bahreïn, la Jordanie, l’Arabie Saoudite, le Liban, l’Egypte, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, le Qatar et le Oman.

A noter que l’année dernière, le CFA Institute Research Challenge a connu la participation de plus de 6400 étudiants et de 1100 universités de 98 pays.