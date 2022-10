La première édition de GITEX Africa Morocco sera organisée du 31 mai au 02 juin 2023 à Marrakech, ont annoncé, mardi, le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, l’agence de Développement du Digital (ADD) et le Dubaï World Trade Center.

Cette annonce a été faite en marge du GITEX Technology Week, qui se tient du 10 au 14 octobre à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, indique un communiqué conjoint du ministère et de l’ADD. GITEX Technology Week est le plus grand salon mondial du Digital et de l’innovation technologique, organisé annuellement à Dubaï depuis plus de 40 ans et réunissant des institutions gouvernementales, des investisseurs et des Startups, en plus des leaders d’opinion, des créateurs, des innovateurs, afin d’échanger autour des avancées en matière des nouvelles tendances technologiques et d’identifier les opportunités future, ajoute la même source.

GITEX Africa Morocco, première édition régionale de GITEX Global au niveau international, permettra de promouvoir le Royaume en tant que destination d’investissement dans le domaine du digital, en permettant aux opérateurs phares , et notamment les géants mondiaux de l’IT, de venir sur le sol marocain découvrir les opportunités et le potentiel dont recèle le secteur numérique du Royaume, soulignent-ils. Cette manifestation sera également l’occasion pour l’écosystème marocain de démontrer son dynamisme et sa richesse, et de permettre aux entreprises digitales marocaines d’aller à la conquête de nouveaux marchés, notamment au niveau continental, précise le communiqué, ajoutant que cette initiative s’inscrit parfaitement dans les efforts déployés par le Royaume du Maroc pour renforcer la coopération Sud-Sud dans le domaine du digital et contribuer au rayonnement du continent africain sur le plan international. De fait, GITEX Africa Morocco aura notamment pour objectif de promouvoir l’innovation technologique multisectorielle et la transformation digitale du continent, et ce en droite ligne des Orientations éclairées de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

Dans ce sens, et en présence de l’Ambassade du Royaume du Maroc aux Emirats Arabes Unis, un mémorandum d’entente a été signé par l’Agence de Développement du Digital et le Dubaï World Trade Center, fait savoir le communiqué, notant que l’objectif de cet accord est de mettre en place un cadre conventionnel de partenariat entre les deux institutions en vue d’assurer les meilleures conditions de réussite de cette manifestation d’envergure internationale. Cette cérémonie a été marquée par la participation des représentants de plusieurs institutions publiques et privées nationales notamment l’AMDIE, l’ONMT, l’APEBI. L’organisation de cet événement est portée par le Ministère de la Transition Numérique et de la Réforme de l’Administration, et l’ADD en partenariat avec le Dubaï World Trade Center ainsi que les différents acteurs nationaux concernés.

Le communiqué souligne que GITEX Africa Morocco représente une réelle opportunité pour les composantes de l’écosystème digital africain d’attirer et de promouvoir les investissements dans ce secteur prometteur, afin de réussir le développement durable et inclusif du continent.

Quelque 100.000 personnes vont visiter le GITEX Global de 2022, dont 33% des visiteurs du Proche-Orient, 19% de l’Afrique, 18% de l’Asie, 20% de l’Europe et 10% de l’’Amérique. 170 pays prennent part à cet événement qui connait la participation de 5000 exposants et plus de 800 Startups exposantes, rappelle le communiqué.