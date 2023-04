Plusieurs semaines avant la tenue de GITEX AFRICA 2023, l’évènement technologique et de création d’entreprises le plus important et le plus influent sur le continent africain et qui se déroulera du 31 mai au 2 juin 2023, les organisateurs affichent déjà complet.

Placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, GITEX AFRICA Morocco est porté par l’Agence de Développement du Digital (ADD) sous la tutelle du Ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, GITEX AFRICA Morocco qui est l’un des plus grands salons technologiques du monde, accueillera plus de 900 exposants et startups ainsi que des délégations de 95 pays pour trois jours d’échanges intensifs entre les secteurs public et privé.

Dans ce cadre, Ghita Mezzour, Ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’Administration, a déclaré : « Le Royaume du Maroc est honoré d’accueillir la 1re édition de GITEX AFRICA Morocco en 2023, un évènement qui constitue une réelle opportunité pour notre pays d’approfondir les efforts consentis et le travail réalisé ces dernières années dans le domaine de la transition numérique et de l’innovation technologique. Il s’inscrit parfaitement dans le cadre des efforts du Royaume du Maroc pour renforcer la coopération Sud-Sud dans le domaine du numérique, et contribuer au rayonnement du continent africain au niveau international. GITEX AFRICA Morocco visera ainsi à promouvoir l’innovation technologique multisectorielle et la transformation digitale du continent, en droite ligne des Orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste. »

GITEX AFRICA Morocco 2023 est affilié à GITEX GLOBAL, le plus grand salon mondial de la technologie et des startups organisé à Dubaï. « L’Afrique a une belle histoire à partager avec le monde, dans l’évolution de ses villes numériques, alimentée par une jeune génération talentueuse et des gouvernements tournés vers l’avenir », a déclaré Trixie LohMirmand, PDG de KAOUN International, l’organisateur de GITEX AFRICA.

La Tech africaine se réunit à Marrakech

À la lumière de la mission de l’Union africaine d’unifier le continent en un marché numérique sécurisé d’ici 2030, les exposants de GITEX AFRICA font preuve d’optimisme face à l’écosystème technologique du continent et des tendances qu’il crée, de l’augmentation de la connectivité Internet et d’une scène de startup vertigineuse, à l’essor de l’intelligence artificielle et d’un secteur fintech florissant. Des acteurs majeurs du paysage technologique marocain se sont également engagés dans cette aventure très attendue, conformément à la mission économique fédératrice du Royaume, dont 60 % des investissements étrangers sont dirigés vers l’Afrique.

Les dialogues sur le leadership et les rencontres axées sur les résultats domineront lors de GITEX AFRICA Morocco grâce à un programme de conférences multisectorielles bien garni, notamment le sommet numérique GITEX AFRICA et le forum des chefs d’entreprise de GITEX AFRICA.

Le sommet GITEX AFRICA DIGITAL SUMMIT réunira plus de 250 dirigeants des secteurs public et privé, décideurs politiques, investisseurs et universitaires, afin d’orienter la transformation de l’Afrique en un marché numérique unique. Les thèmes essentiels abordés lors du forum de dialogue, d’échange et de collaboration le plus influent au monde vont de l’analyse de l’état des lieux de l’économie numérique du continent à l’accélération de la mise en place d’une infrastructure publique numérique intégrée et inclusive.

GITEX AFRICA Morocco 2023 s’est également associé à North Star, le plus grand évènement mondial consacré aux startups, pour organiser North Star Africa, qui réunira plus de 400 startups, dont 100 startups marocaines, venues du monde entier pour étendre leurs engagements, établir des connexions et stimuler leur imagination dans un écosystème technologique africain où les investissements ont atteint 6,5 milliards de dollars américains en 2022.