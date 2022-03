Le taux d’emploi a augmenté de 0,3 point pour se situer à 39,7% au niveau national en 2021, après une baisse de 2,2 points, entre 2019 et 2020, passant de 41,6% à 39,4%, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Ce taux a baissé de 0,2 point en milieu urbain (de 35,3% à 35,1%) et a augmenté de 1,4 point en milieu rural (de 47% à 48,4%), précise le HCP dans sa note sur les principales caractéristiques de la population active occupée en 2021, notant que ce taux a baissé parmi les hommes (-0,2 point) et augmenté parmi les femmes (+0,7 point).

Le taux d’emploi des jeunes de 15-29 ans se maintient à 25,4 % entre 2020 et 2021, il est de 2,8 points sous son niveau d’avant crise (28,2% en 2019). Le taux d’emploi des 30-44 ans a légèrement progressé de 0,4 point pour atteindre 54,8%, contre 56,8% une année avant la crise sanitaire.

La répartition des actifs occupés selon le secteur d’activité montre que le secteur des services se situe en première position avec 4.935.000 personnes et une part de 45,8%, suivi de l’ »Agriculture, forêt et pêche » avec 3.364.000 personnes (31,2%), de l’Industrie avec 1.261.000 personnes (11,7% dont 44,6% exercent d’activités artisanales) et, enfin, des BTP avec 1.210.000 personnes (11,2%).

Parmi les 4.935.000 personnes exerçant dans le secteur des services, 33,5% relèvent de la branche du commerce, 12,5% des services sociaux fournis à la collectivité et 11,8% du transport, entrepôts et communications, relève la note.

Selon la même source, près de la moitié (51,8%) des actifs occupés sont des salariés (contre 50,7% une année auparavant), 29,6% des indépendants (contre 30,9%), 13,7% des aides familiales (contre 13,7%) et 2,2% des employeurs (contre 2,0%).

Les professions les plus exercées sont les professions des artisans et ouvriers qualifiés des métiers artisanaux avec 19,1%, des « ouvriers et manœuvres de l’agriculture et de la pêche » (19,0%) et des « manœuvres non agricoles, manutentionnaires et travailleurs des petits métiers » (16,6%).