Le Maroc s’est classé premier à l’échelle mondiale dans la catégorie « junior » lors du championnat du monde de lecture rapide et mind-mapping qui s’est tenu récemment à la médiathèque de la fondation Hassan II à Casablanca, indique un communiqué de l’Association Marocaine des sports du cerveau (AMSC).

La sélection marocaine a signé une performance « remarquable » dans ce championnat, décrochant également la 2ème place dans la catégorie « adolescents et adultes », souligne le communiqué.

Selon la même source, le Maroc, premier co-organisateur africain, a brillé lors de ce championnat avec une équipe de 32 participants qui ont fait preuve d’un grand potentiel en techniques d’apprentissage et de mémorisation.

« Ce qui fait la force de la sélection marocaine est véritablement sa diversité. Notre objectif principal est de toujours connecter les participants à leur vrai potentiel et de développer leur esprit d’équipe. Cette réussite est le fruit de beaucoup d’efforts et d’entrainement. L’aventure ne s’arrête certainement pas là », a relevé Majda Brabije, présidente de l’AMSC et arbitre international pour l’édition 2022 des championnats des sports du cerveau, citée dans le communiqué.

« C’est une invitation aux Marocains, quels que soient leurs âges, professions ou centres d’intérêts, afin d’intégrer la lecture rapide et le mind-mapping dans leur quotidien. Les adeptes de ces techniques se réjouissent de pouvoir challenger leurs capacités cognitives et stimuler leur cerveau pour une meilleure concentration et productivité », a-t-elle ajouté.

De son côté, Nicolas Lisiak, président de l’association pour l’Apprentissage et le Cerveau (APAC), s’est dit « très fier » de l’équipe marocaine, félicitant tous les participants pour leur performance aux championnats.

Les participants « se sont réellement dépassés et ont fait preuve d’un fort potentiel. Les sports du cerveau servent à cela en effet, se dépasser ! », a-t-il ajouté.

La cérémonie de remise des prix, qui a eu lieu samedi à la médiathèque de la fondation de la mosquée Hassan II à Casablanca, a été l’occasion de célébrer le succès de cette première édition du championnat de lecture rapide et mind-mapping en Afrique, note le communiqué, relevant que le championnat de lecture rapide et mind-mapping s’impose désormais comme un rendez-vous annuel.

Le championnat du monde de lecture rapide et mind-mapping, tenu à Casablanca, a connu la participation de plusieurs pays notamment le Canada, la Suisse, le Luxembourg, la Pologne, le Sénégal, le Togo, le Cameroun, la Cote d’Ivoire, la Belgique, la France, le Mexique, le Pakistan, l’Inde, l’Arabie Saoudite, Singapour, ou encore la Grande Bretagne.

La lecture rapide et le mind-mapping stimulent le cerveau et défient ses capacités habituelles pour une lecture efficace et efficiente, permettant de lire jusqu’à 1000 mots en une minute avec un taux de rétention d’informations qui dépasse les 80%.

A noter que l’AMSC a pour mission de sensibiliser et accompagner le grand public et les jeunes notamment pour apprendre ces techniques innovantes qui permettent d’améliorer les performances cérébrales et développer les compétences du 21ème siècle comme la créativité, la pensée critique et la résolution de problème.

Le partenariat avec l’APAC a permis à l’AMSC d’organiser la première édition des championnats du Maroc et de participer en tant qu’équipe à l’édition 2022 des championnats du monde de la lecture rapide et du Mind Mapping.