Le Maroc confirme son statut de pilier stabilisateur de la région euro-africaine, a souligné Hussain Edwards, politologue, expert des questions africaines établi à Bruxelles. «En annonçant la fin de la crise avec l’Espagne et en réitérant les liens solides avec la France, le Roi Mohammed VI a rassuré les partenaires traditionnels du Royaume et jeté les bases d’une nouvelle politique de voisinage basée sur la sincérité, la transparence et le respect mutuel», a affirmé Edwards dans une déclaration en réaction au discours Royal à l’occasion du 68-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple.

«Quelques semaines après avoir tendu, une nouvelle fois, la main à l’Algérie avec la foi sincère d’un chef d’État éclairé et visionnaire, déterminé qu’il l’est à réaliser la paix et la stabilité du Maghreb avec un voisinage Est pacifié, SM le Roi a lancé les jalons d’une nouvelle relation avec l’Espagne tournée vers l’avenir», a précisé le politologue. Évoquant par ailleurs un contexte national déterminant dans la vie démocratique du pays, en l’occurrence les scrutins législatif, régional et local, le Roi a réitéré Sa détermination à aller de l’avant dans l’enracinement de la pratique démocratique et dans le processus des réformes, a souligné Edwards, notant que le pacte national autour du Nouveau Modèle de Développement constitue pour les acteurs politiques du pays une feuille de route ambitieuse et un atout majeur pour être à la hauteur de la confiance du Souverain et des attentes populaires.

“Avec un voisinage pacifié et serein, une vitalité démocratique et un cap de développement, le Maroc constitue aujourd’hui un acteur stabilisateur pour la région euro-africaine”, a conclut le politologue.