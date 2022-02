Les équipes de l’ONMT et de l’ONDA se sont rendues cette semaine, à Tampere, en Finlande, pour rencontrer les plus grandes compagnies aériennes, lors du salon international de l’Aviation «Connect Aviation» et annoncent que la prochaine édition de ce salon se tiendra à Tanger en février 2023.

Ce déplacement en Finlande a été l’occasion pour l’ONMT et l’ONDA de positionner le Maroc et plus particulièrement la ville de Tanger au cœur de l’industrie de l’aérien et du voyage en annonçant officiellement l’accueil la tenue de la 19ème édition du salon international de l’aérien «Connect aviation», à Tanger en février 2023.

Une belle consécration pour le Maroc qui accueillera ainsi quelques 650 opérateurs de l’industrie aérienne dont plus de 75 compagnies aériennes et voyagistes et 280 aéroports représentés. Une magnifique vitrine pour le pays et un joli coup de projecteur aussi pour Tanger et la région nord qui se positionne ainsi en destination d’exception.

En attendant, lors de cette 18ème édition finlandaise, les équipes de l’ONMT, en tandem avec les équipes de l’ONDA, se sont entretenues avec des acteurs de premier plan comme Vueling, lufthansa, Eurowings, Lot ou encore Wizzair… Des négociations ont ainsi été menées pour la saison qui débute très bientôt, mais aussi et surtout sur la prochaine saison hiver dont les programmes sont en cours de finalisation.

Plusieurs nouvelles ouvertures sont ainsi prévues pour des villes comme Fès, Tanger, Agadir…Les annonces de ces nouvelles routes négociées se feront dans les prochaines semaines, dès que les programmes seront stabilisés.

L’ONMT et l’ONDA ont ainsi unis leurs forces dans un objectif commun, celui de sécuriser l’activité sur la destination et rétablir les routes aériennes afin que l’espace aérien marocain retrouve sa place dans l’échiquier mondial.