Le Maroc va dépasser 52% de son mix énergétique en 2030, a indiqué mardi, le ministre de l’Énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah.

Le ministre, qui répondait à une question orale sur les opportunités de la transition énergétique au Maroc après la pandémie de Covid-19, présentée par le groupe Justice et Développement à la chambre des conseillers, a précisé que le Royaume va dépasser 52% de son mix énergétique en 2030, estimant que ce chiffre pourrait être atteint avant 2026 et ce malgré le retard survenu au cours d’une période antérieure.

Il fait savoir à cette occasion que le système électrique 2021-2030 est basé entièrement sur des énergies renouvelables et un taux réduit du gaz.

Une feuille de route a été élaborée pour l’hydrogène, une énergie prometteuse pour le Maroc qui doit accueillir d’importants investissements dans ce domaine, a-t-il ajouté, indiquant qu’une feuille de route pour la bioénergie, l’orientation vers l’industrialisation et la recherche scientifique a également été élaborée.

Le ministre a affirmé que la prochaine décennie sera celle d’énergies renouvelables et propres, notant que le gouvernement accompagne ce chantier à travers l’adoption de lois et la mise en œuvre de projets et d’initiatives sur différents niveaux.