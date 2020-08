Une nouvelle plateforme en ligne “DeQCA” pour le dépôt et le suivi dématérialisé des demandes de qualification et classification des entreprises et laboratoires de BTP et agréments des bureaux d’études a été lancée par le ministère de l’Equipement, du transport, de la logistique et de l’eau.

Le lancement de cette plateforme en ligne s’inscrit, selon un communiqué du ministère, dans le cadre de la contribution à la transformation digitale du secteur du BTP au Maroc et de la poursuite du processus de dématérialisation et d’amélioration de la qualité du service rendu aux professionnels du BTP. Le ministère indique, dans ce sens, que les entreprises et les laboratoires de BTP ainsi que les bureaux d’études concernés, sont invités, à compter du 15 septembre 2020, à introduire leurs demandes via cette nouvelle plateforme leur permettant, notamment, la création et validation du compte demandeur en ligne, l’authentification via des certificats électroniques, le dépôt dématérialisé de toutes les pièces justificatives des demandes, le suivi de l’état d’avancement du traitement des demandes et le téléchargement du certificat signé. Il s’agit également de la capitalisation sur les données saisies et validées par les différentes commissions, la simulation du résultat d’examen des demandes à travers un système expert permettant de combiner toutes les règles de calcul et conditions exigées par la réglementation en vigueur et la vérification des données directement chez les partenaires via des connexions automatiques. Avec cette nouvelle plateforme, le ministère vise à améliorer l’efficacité des services de qualification, de classification et d’agrément et à garantir davantage de proximité avec les opérateurs BTP, précise la même source, ajoutant qu’afin d’anticiper le lancement effectif de DeQCA, le département a initié d’abord l’assainissement des données d’identification des opérateurs BTP en ouvrant un module en ligne à cette effet le 14 janvier 2020, et qui demeurera un point d’entrée à ladite plateforme.

“Afin de préparer la mise en ligne de DeQCA, l’arrêt de la plateforme actuelle sera opéré le 7 Septembre 2020 et toutes les demandes ou réclamations déjà déposées y seront traitées”, explique le ministère, faisant remarquer que les certificats déjà délivrés à travers la plateforme actuelle demeurent valables jusqu’à expiration de leur validité.

Le ministère informe les opérateurs du BTP que des séminaires en ligne seront organisés au niveau des régions à partir du 5 octobre 2020 afin d’échanger autour de la DeQCA d’une façon plus rapprochée et les appelle également à les contacter sur l’adresse électronique “[email protected]” pour toute demande d’information ou d’assistance.