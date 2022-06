SICPA Maroc a inauguré aujourd’hui son nouveau centre régional de codage de vignettes fiscales hautement sécurisées dans la zone industrielle de Sidi Bernoussi à Casablanca, en présence de Kenza El Alaoui, Directrice Générale au Ministère de l’Industrie et du Commerce, de Nabil Lakhdar, Directeur Général de l’Administration des Douanes, et de Said Mouline, Directeur Général de l’Agence Marocaine pour l’Efficacité Energétique.

Un très haut niveau d’expertise

Outil industriel ultra-moderne, le centre opérationnel depuis mai 2021, imprime des codes uniques hautement sécurisés sur des vignettes fiscales, alliant des éléments de sécurité matérielle et des technologies numériques de pointe, une expertise unique propre à SICPA. Il utilise les technologies les plus avancées issues des Centres d’Excellence de SICPA, dont l’un est d’ailleurs implanté à Casablanca, dans la Tour CFC.

Les vignettes sont utilisées pour marquer boissons alcoolisées, cigarettes, bières, sodas, nectars et eaux minérales domestiques et importés dans le cadre du système SAMID (Système Automatisé de Marquage Intégré en Douane), afin de sécuriser la collecte des taxes et de prévenir la fraude et la contrebande.

Le Maroc, précurseur des systèmes de traçabilité moderne et hub pour l’Afrique

Le parc de machines du centre de codage permet de coder annuellement environ 3.2 milliards de vignettes destinées, outre au Maroc, à plusieurs pays Africains. D’autres investissements sont planifiés pour offrir, dans un deuxième temps, des capacités supplémentaires de codage pouvant atteindre 5 milliards de vignettes par an.

Premier pays africain à avoir adopté un système de traçabilité moderne sur le continent avec la solution SICPA, le Maroc est devenu un modèle pour de nombreux pays africains, comme en témoignent les visites régulières d’administrations étrangères, et joue désormais le rôle de hub africain pour SICPA.

Dans son allocution, Eric Besson, Président de SICPA Maroc, a souligné « au Maroc, les racines de SICPA sont désormais profondes. En matière de traçabilité, le Maroc fut pionnier. Il reste une référence, un modèle. ».

Ce centre vient renforcer davantage l’ancrage local de SICPA Maroc, qui dispose désormais de plus de 160 collaborateurs locaux dans le pays, et participe ainsi au transfert de compétences et de savoir-faire entre les équipes suisses et marocaines.

Amélioration de l’efficience énergétique

Forte de sa volonté de réduire l’impact de ses opérations sur l’environnement et consciente du leadership du Maroc sur le continent africain dans la lutte contre le changement climatique, SICPA Maroc a signé lors de l’événement une convention avec l’Agence marocaine pour l’efficacité énergétique, en présence de son directeur général M. Said Mouline, portant sur l’installation de panneaux solaires au sein du site de Ain Sebaa Bernoussi.

SICPA, au Maroc et dans le monde

Leader sur le marché des encres de sécurité et principal fournisseur de solutions d’authentification, d’identification, de traçabilité et de sécurisation des chaînes d’approvisionnement, SICPA est un partenaire de confiance de longue date des gouvernements, banques centrales, imprimeurs de sécurité et de l’industrie. Au Maroc, SICPA est le partenaire de l’Administration des Douanes depuis 2009 où sa solution de marquage et de traçabilité sécurisée SICPATRACE permet de lutter contre les fraudes et de sécuriser la collecte des recettes fiscales. Fondée en 1927 à Lausanne, en Suisse, SICPA est aujourd’hui présente sur les cinq continents. Elle emploie environ 3 000 personnes.