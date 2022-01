Dans le cadre des engagements internationaux du Maroc inhérents à la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain, Fatima Zahra Mansouri, Ministre de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville a présidé le 12 janvier 2022, un atelier national pour l’élaboration du premier rapport national sur la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain (NAU).

Cet atelier a été l’occasion de constituer la commission nationale pour l’élaboration du rapport et d’expliciter la mission de coordination dévolue au Ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville, de véhiculer les préceptes du Nouvel Agenda Urbain, de vulgariser la méthodologie d’approche adoptée et les actions à mener auprès des différentes parties prenantes mobilisées pour l’élaboration du premier rapport national, conformément aux normes et standards onusiens.

La démarche adoptée par ce Ministère pour la réalisation dudit rapport s’inscrit dans une approche inclusive, participative et transparente, en tenant compte du rôle et des contributions des départements ministériels clés, des collectivités territoriales et des autres parties prenantes (société civile, secteur privé, institutions académiques…).

Le Premier Rapport National sur la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain, présentera une analyse qualitative et quantitative des progrès réalisés dans la mise en œuvre du Nouvel Agenda Urbain et des objectifs et cibles convenus au niveau international en matière d’urbanisation et d’établissements humains durables.

Cet atelier a connu la participation des représentants de différents départements gouvernementaux, organismes nationaux et internationaux, acteurs institutionnels et privés, des ordres et corporations professionnelles, du milieu associatif et du monde universitaire, des experts dans le domaine du développement urbain durable, (ONU-Habitat, PNUD, (CGLU) Cités et Gouvernements Locaux Unis,…).