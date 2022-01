Voici maintenant un quart de siècle que la Fondation HEM est fière et honorée de donner l’opportunité à un très large public d’accéder au savoir et de développer ses connaissances à travers L’Université Citoyenne®, cycle de 9 séminaires gratuits, certifiant et ouvert à tous les citoyens du monde. C’est ainsi, qu’en 2022, la Fondation HEM organise la 25èmeédition de l’Université Citoyenne® en ligne. Les cours sont ouverts à tous et sans aucune condition !

Depuis son lancement en 1997, l’Université Citoyenne® a organisé près de 750 séminaires (physique ou en ligne) et connu la participation de plus de 76 200 citoyens. Plus de 8300 certificats d’auditeurs ont été remis aux participants ayant assidument suivi minimum 80% des séminaires (min. 7 sur les 9 proposés).

Cette année anniversaire est marquée par un programme encore plus riche et instructif, animé par des intervenants de grande renommée et experts dans leur domaine. Elle se déroulera sur 3 mois, du 22 janvier au 26 mars 2022.

La diffusion en ligne (sur « Teams Live Events ») de l’ensemble des cours de l’Université Citoyenne®se déploie avec une nouvelle dynamique offrant ainsi une plus large ouverture aux marocains d’une part et aux autres africains francophones qui souhaitent participer à ces cours d’initiation et de sensibilisation de haut niveau d’autre part.

En tout, ce sont 9 séminaires qui seront animés par d’éminents enseignants-chercheurs, des experts, des personnalités politiques et des décideurs et ce, autour de trois grands axes :

Axe 1 : Institutions, Vie Politique & Droits Humains

Axe 2 : Pensée & Société

Axe 3 : Economie &Gestion de l’Entreprise

Un beau programme 2022 !

Avec la crise du Covid, le monde a changé donnant naissance à de nouvelles préoccupations ou exacerbant d’anciennes et ce, pour une société plus ouverte et multidimensionnelle. Les sujets qui seront traités dans le cadre de la 25ème édition de l’Université Citoyenne® ont été profondément réfléchis et sont en cohérence avec l’actualité mondiale, l’actualité politique, économique, sociétale, culturelle, etc. Au nombre des sujets sélectionnés, notons à titre d’exemple :

« Droits des femmes face au fiqh islamique traditionnel »

« Maroc /Algérie : l’Histoire d’une relation tumultueuse »

« Diversité en entreprise : Un levier de performance »

«Sport et éthique »

«Les fondamentaux du marketing digital »

«L’Afrique, un continent et un horizon de pensée »

D’autres sujets sont à découvrir dans le programme détaillé de l’Université Citoyenne 2022 sur le site web www.hem.ac.ma

Des intervenants-experts de haut niveau et d’horizons divers

Pour sa 25ème édition, l’Université Citoyenne® connaîtra la participation de grandes personnalités telles que NouzhaGuessous, Chercheuse et consultante en bioéthique et droits humains ; Hassan Aourid, Historien et enseignant ;Driss Jaydane, Ecrivain, philosophe et chroniqueur ; Samia TERHZAZ, Directrice Générale Déléguée de la CGEM – Confédération Générale des Entreprises du Maroc; Amina Figuigui, Présidente du Club des Femmes Administrateurs au Maroc ; Najib AKESBI, Enseignant Chercheur Universitaire ; Marouane Harmach, Spécialiste en communication digitale et réseaux sociaux ; Aziz Daouda, Directeur technique et développement de la Confédération Africaine d’Athlétisme ; Eugène Ebodé, Ecrivain, Docteur en littérature française, Docteur Honoris Causa et chroniqueur littéraire ; et d’autres encore…

Une 25ème édition anniversaire à l’échelle africaine

Pour rappel, l’Université Citoyenne® est un concept unique dans le Maroc contemporain et qui trouve ses racines dans les anciennes pratiques historiques et grandes traditions qui ont marqué l’épopée de l’université marocaine, tel qu’au niveau de l’Université Al Quaraouiyine à Fès où un certain nombre de cours étaient ouverts à n’importe quels passants simplement assoiffés de savoir. Il leur suffisait alors de prendre place silencieusement et d’écouter attentivement…

L’Université Citoyenne® se veut donc être un espace de partage des savoirs, d’apprentissage, de découverte et de développement de la culture. Ainsi, cette année, la Fondation HEM a souhaité ouvrir les portes de l’Université Citoyenne®, à travers sa version purement digitale, à un public encore plus large. Elle sera non seulement accessible aux participants nationaux des différentes villes et régions du Maroc mais également aux citoyens d’autres pays africains francophones tels que le Sénégal, la Côte d’ivoire, le Gabon, le Cameroun, le Burkina Faso, la Tunisie et d’autres encore.

L’Université Citoyenne® est complètement gratuite pour qui voudrait assister. Elle donne droit à un certificat si le participant assiste à minimum 7 séminaires sur les 9 proposés. Les inscriptions ont déjà commencé et se poursuivront jusqu’au 21 janvier 2022 .

Pour toute information et inscription, rendez-vous sur le site web www.hem.ac.ma