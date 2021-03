Le Maroc a été élu, mercredi à Addis-Abeba, rapporteur au nouveau bureau de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification, et du Développement économique, présidé par la Guinée équatoriale.

La composition du nouveau Bureau a été annoncé par l’ambassadeur Représentant du Royaume auprès de l’Union africaine et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi qui a présidé la séance d’ouverture du bureau du Comité des experts, préparatoire de la 53ème session de la CEA-ONU et l’édition 2021 de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique.

Ainsi, le nouveau bureau est composé de la Guinée Equatoriale (Président), Madagascar (Premier Vice-Président), la Zambie (deuxième vice-président), Sierra Leone (troisième Vice-Président) et le Maroc (Rapporteur).

Pour rappel, le Royaume du Maroc a présidé le Bureau de la Conférence des ministres africains des Finances, de la Planification, et du Développement économique depuis son élection lors de la Conférence de mars 2018, qui a eu lieu à Marrakech.

Placées sous le thème, « l’industrialisation durable et la diversification de l’Afrique à l’ère du numérique dans le contexte de la COVID-19 », la 53ème session de la Commission et l’édition 2021 de la Conférence des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique ont débuté ce mercredi en mode hybride au niveau des experts et se poursuivront par visioconférence jusqu’à mardi prochain.

Le thème de cette année «englobe la nécessité pour les pays africains d’atteindre une croissance économique rapide grâce à une industrialisation et une diversification respectueuses de l’environnement tout en tirant parti de la numérisation. Intensifier la numérisation en Afrique pourrait être transformationnelle, aidant l’Afrique à s’industrialiser durablement et à se diversifier au sein d’une économie numérique mondiale qui devrait bientôt dépasser 11 500 milliards de dollars américains », souligne la CEA-ONU.