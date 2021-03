Le dialogue politique entre le Maroc et Russie et la question nationale ont été au centre d’entretiens, mercredi à Moscou, entre l’ambassadeur du Maroc, Lotfi Bouchaara et le vice-ministre des Affaires étrangères Serguei Verchinine.

Un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères indique que les deux responsables ont examiné «des aspects actuels de l’interaction russo-marocaine au sein de l’ONU» et échangé leurs avis sur les questions de l’ordre du jour du Conseil de Sécurité, en mettant l’accent sur la situation au Moyen Orient et en Afrique du Nord et sur le processus de règlement de la question du Sahara