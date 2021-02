Le Maroc a été élu, ce lundi, en tant que coordonnateur du Groupe Africain (Liste électorale A) auprès du Conseil d’administration du Programme Alimentaire Mondial (PAM), renforçant ainsi son engagement à la fois envers la cause humanitaire de l’organisation et les intérêts particuliers des pays africains.

Le Maroc, élu en la personne de l’ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès des agences de l’ONU à Rome Youssef Balla, aura pour mission en tant que membre du Bureau de veiller au fonctionnement efficace et efficient du Conseil d’ administration et de contribuer aux orientations stratégiques de ses travaux.

Il sera appelé à dégager un consensus au sein des Listes et entre elles en dehors des sessions officielles; et à participer à l’élaboration et l’actualisation du programme de travail pour l’exercice biennal, ainsi qu’à assurer le suivi des mesures prises à l’issue des séances du Conseil.

En tant que coordonnateur du Groupe Africain, le Maroc sera le porte-voix des pays africains et de leurs intérêts au Bureau. Il contribuera à la circulation fluide de l’information, ainsi que le recueil de l’avis des membres de la liste A, tout en œuvrant à favoriser le consensus quant aux décisions.