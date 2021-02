Dans son dernier rapport sur la science intitulé “La course contre la montre pour un développement plus intelligent” publié ce jeudi 11 février 2021, l’Unesco dénonce la faible proportion de femmes diplômées en ingénierie dans le monde. Elles ne sont que 28% contre 40% en informatique.

Dans un chapitre du rapport de l’Unesco titré “Pour être intelligente, la révolution numérique devra être inclusive” , les analystes soulignent que plusieurs pays membres de l’OCDE, et non des moindres, n’arrivent même pas à atteindre cette moyenne de 28% : la France (26,1% de femmes), les Etats-Unis (20,4%), le Canada (19,7%) et le Japon (14%).

Le rapport démontre que les plus fortes représentations de femmes parmi les diplômés en ingénierie se situent dans les Etats arabes et notamment dans les pays du Maghreb : Maroc (42,2%), Tunisie (44,2%) et Algérie (48,5%).

Ce rapport de l’Unesco axé sur les Objectifs de développement durable pour 2030 et sur la quatrième révolution industrielle a été produit avec le soutien de la Fondation Ipsen.

Source : Econostrum