Les indices des valeurs unitaires à l’importation et à l’exportation ont enregistré des hausses de respectivement 30,2% et 28% au 2ème trimestre 2022 (T2-2022) par rapport au même trimestre de 2021, indique le Haut Commissariat au Plan (HCP) dans sa récente note relative aux indices du commerce extérieur.

La hausse de l’indice des valeurs unitaires à l’importation résulte principalement de l’augmentation des valeurs unitaires de l’ »énergie et lubrifiants » de 95,0%, des « demi-produits » de 32,8%, de l’ »alimentation, boissons et tabacs » de 39,4%, des « produits bruts d’origine minérale » de 125,7%, des « produits finis de consommation » de 9,7% et des « produits bruts d’origine animale et végétale » de 36,6%, explique le HCP.

L’augmentation de l’indice des valeurs unitaires à l’exportation s’explique, de son côté, essentiellement par la hausse des valeurs unitaires des « demi-produits » de 92,6%, des « produits finis de consommation » de 6,9%, des « produits bruts d’origine minérale » de 30,0%, des « produits finis d’équipement industriel » de 8,0%, des « produits bruts d’origine animale et végétale » de 38,7% et de l’ »alimentation, boissons et tabacs » de 2,9%.