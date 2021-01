Le Maroc est bien positionné à l’échelle mondiale face à la pandémie, a affirmé, jeudi à Rabat, le Chef du Gouvernement Saad Dine El Otmani, invitant les citoyens à continuer à respecter les mesures sanitaires de prévention et de précaution, tant individuelles que collectives, et à éviter le relâchement dans leur application, en dépit de la maîtrise relative de l’épidémie.

Dans une allocution à l’ouverture de la réunion hebdomadaire du Conseil de gouvernement, El Otmani a relevé une diminution considérable du nombre de décès, de contaminations et de cas critiques, ainsi qu’une baisse de 10 points du taux d’occupation des lits en réanimation réservés aux patients atteints de la Covid-19, soulignant que l’opération de vaccination contribuera à la consécration de cette évolution.

Le Chef du Gouvernement a également noté la profonde signification de ce jour au cours duquel le Roi Mohammed VI donnera le démarrage effectif de la campagne nationale de vaccination anti-Covid-19, affirmant qu’il s’agit d’une “étape importante dans la série de réponses de notre pays à la pandémie”, après que le Royaume a reçu des lots suffisants du vaccin pour lancer la campagne nationale de vaccination gratuite au profit de tous les citoyens et résidents au Maroc âgés de 17 ans et plus, et ce conformément aux instructions du Roi.