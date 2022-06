Le Maroc est l’une des économies les plus importantes du continent et un partenaire naturel pour l’Africa CEO Forum (ACF), a indiqué le Directeur général de Jeune Afrique Media Group et Président-fondateur de Africa CEO Forum (ACF), Amir Ben Yahmed.

« C’est l’une des économies africaines qui se projette le plus en Afrique et j’espère que nous aurons l’occasion un jour de concrétiser cet engagement ensemble par l’organisation de l’ACF au Maroc », a affirmé Ben Yahmed dans une déclaration, en marge de la cérémonie de clôture de l’événement.

Dressant le bilan des travaux du Forum, Ben Yahmed a fait observer « l’appétit des investisseurs du continent pour créer cette Afrique nouvelle à laquelle nous aspirons tous après ces moments de crise qui ont révélé à la fois les fragilités de la région et ses opportunités de transformation ».

Un rassemblement de 1.800 personnes, une énergie extraordinaire, un secteur privé ultra mobilisé pour affronter ces défis, a-t-il dit à propos de ce rendez-vous annuel du secteur privé africain lors duquel ont été présentés les résultats du Baromètre Africa CEOs Survey, qui indiquent que 77% des hommes d’affaires sont confiants vis-à-vis des perspectives de développement africaines.

Pour ce qui de la prochaine feuille de route des décideurs économiques et politiques partenaires du Forum, Ben Yahmed a estimé que les économies africaines devraient se diriger vers un certain nombre d’orientations fixées par l’ACF à l’instar de l’industrialisation, du renforcement de l’autonomie stratégique et de la souveraineté politique.

Ben Yahmed a également souligné l’importance d’une meilleure capacité de négociation vis-à-vis des partenaires internationaux de l’Afrique, la nécessité d’investir dans l’économie numérique qui se dessine, ainsi que sur la capacité des pays du continent à valoriser leurs ressources extractives pour gérer prioritairement les projets de transformation industrielle et l’émergence de champions nationaux.

L’ACF s’est tenu les 13 et 14 juin à Abidjan avec la participation de 1.800 d’acteurs économiques et de décideurs politiques du continent, sous le thème « Souveraineté, croissance verte et transformation industrielle : les nouvelles routes de la prospérité africaine ».