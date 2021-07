Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence, a examiné l’accord entre les gouvernements du Royaume du Maroc et de la République de Colombie, relatif aux services aériens, signé le 6 avril 2021 à Rabat et Bogotá, ainsi que le projet de loi n°56.21 portant approbation dudit accord.

Selon un communiqué publié à l’issue du conseil, cet accord vise à renforcer la coopération entre les deux parties dans l’aviation civile internationale et le développement du transport aérien mondial via l’instauration d’un réseau de transport aérien fournissant des services qui répondent aux besoins des passagers et des transitaires.

Il s’agit également de permettre aux établissements du transport aérien des deux pays de proposer des prix et services compétitifs sur les marchés ouverts, ajoute la même source.