Un accord de coopération a été signé mardi entre le Centre national de l’énergie, des sciences et des technologies nucléaires (CNESTEN) et le Centre de recherches énergétiques de Hongrie, en vue de renforcer la coopération entre les deux centres dans le domaine de l’énergie nucléaire.

Signé par le directeur général du CNESTEN, Khalid El Mediouri, et le directeur général du Centre de recherches énergétiques de Hongrie, Akos Horvath, cet accord s’inscrit dans le cadre de l’intérêt accordé par les deux institutions à la coopération scientifique et technique et leurs objectifs communs en matière de recherche, de formation et de partage de savoir. En vertu de cette convention, les deux parties s’engagent à collaborer dans des domaines d’intérêt commun, notamment à travers l’échange des recherches et des étudiants pour bénéficier des cours d’études avancées et des séminaires, ou effectuer des recherches requises pour compléter leurs thèses.

Conformément audit accord, les deux institutions s’engagent également à échanger leurs personnels, publications, informations scientifiques et matériels.

La coopération entre les deux parties porte essentiellement, selon ladite convention, sur l’utilisation et l’application des réacteurs de recherche, ainsi que le développement des expériences de leur utilisation.

Elle concerne aussi la production des radio-isotopes utilisés dans l’industrie, l’agriculture, la médecine et dans d’autres domaines, ainsi que la formation et l’enseignement. Dans une déclaration en marge de la cérémonie de signature qui s’est déroulée à Rabat par visioconférence, El Mediouri a affirmé que cet accord “permettra de renforcer davantage les relations de coopération entre les deux centres en matière d’applications des sciences et technologies nucléaires, et ce dans différents secteurs, notamment celui économique”.

Ledit accord permettra d’explorer de nouvelles perspectives et de développer de nouvelles thématiques qui présentent un intérêt pour le CNESTEN, telles que le développement des utilisations des réacteurs de recherche, la production de produits radio-pharmaceutiques pour les utilisations dans les secteurs médical, industriel et agricole, a-t-il indiqué.

Cette convention “va nous permettre aussi de développer des programmes de formation et de recherche sur les différentes thématiques présentant un intérêt commun pour les deux centres”, a-t-il fait valoir.

Pour sa part, l’ambassadeur de Hongrie au Maroc, Miklós Tromler a souligné que “la coopération avec le Maroc dans le domaine nucléaire ne date pas d’hier”, notant que plusieurs conventions ont été signées, notamment celle de 2017 entre l’Agence marocaine de sûreté et de sécurité nucléaires et radiologiques (AMSSNuR) et son homologue hongroise.

L’accord entre le CNESTEN et le centre de recherche hongrois porte sur deux volets, a fait savoir Tromler, précisant que le premier concerne l’échange d’informations, le partage de publications, la recherche académique et l’échange d’étudiants, tandis que le deuxième est relatif à la technique des radio-isotopes, utilisée dans la médecine, l’agriculture et l’agroalimentaire. “Cet accord n’est que le début d’une longue coopération fructueuse”, s’est-il réjoui, espérant hisser cette coopération à un niveau intergouvernemental entre les deux pays et la voir s’élargir à d’autres secteurs.

Créé par le Dahir n° 1-85-98 du 14 novembre 1986 portant promulgation de la loi n° 17-83, le CNESTEN a pour mission de promouvoir la recherche scientifique et les applications nucléaires dans les secteurs socio-économiques, d’assurer un appui technique aux autorités dans les domaines de la sûreté et la sécurité nucléaires et radiologiques, de répondre aux situations d’urgences et de gérer les déchets radioactifs au niveau national.