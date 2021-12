Les moyens de renforcer la coopération entre le Maroc et le Mexique dans le domaine du transport aérien ont été au centre d’un entretien entre l’ambassadeur du Royaume à Mexico, Abdelfattah Lebbar, et le vice-ministre mexicain des communications et des Transports, Carlos Alfonso Moran Moguel.

Cette rencontre a été l’occasion d’examiner les perspectives de signer un accord relatif au développement des services de transport aérien, ainsi que le lancement d’une ligne aérienne directe entre le Maroc et le Mexique. Cet entretien intervient à la suite de la réunion tenue en octobre 2019 qui a été marquée par la signature d’un mémorandum d’entente préliminaire en vue de la signature d’un accord sur le développement des services de transports aériens entre les deux pays.

Les deux parties ont ainsi souligné l’importance de lancer cette liaison aérienne directe qui est à même de contribuer au renforcement des échanges et de la coopération économique entre le Royaume, en tant que porte d’entrée du continent africain, et la région de l’Amérique latine et des Caraïbes.

Cet entretien a aussi été l’opportunité de discuter du renforcement de la coopération dans le domaine du tourisme et des moyens d’améliorer l’attractivité touristique entre les deux pays, sachant que le Maroc constitue la première destination touristique en Afrique du Nord et au Moyen Orient (MENA) pour le Mexique.

De même, les deux parties ont rappelé que le Maroc est un partenaire économique essentiel du Mexique dans la région MENA.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts déployés par les deux pays pour renforcer les relations bilatérales et développer les liens de partenariat et la coopération existants dans de nombreux domaines.