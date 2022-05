Le ministre des Affaires étrangères, du Commerce et de la Coopération internationale de la République du Suriname, Albert Ramdin, a exprimé, ce mercredi à Rabat, la haute appréciation de son pays pour la vision du Roi Mohammed VI en matière de coopération Sud-Sud.

Ramdin a exprimé la haute appréciation de la République du Suriname pour la vision du Roi Mohammed VI en vue d’une coopération Sud-Sud basée sur l’efficacité, la solidarité et le pragmatisme, indique un communiqué conjoint publié à l’issue d’entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, et son homologue du Suriname.

A cet égard, le chef de la diplomatie du Suriname a affirmé l’importance de la vision Royale dans la contribution au développement durable dans la région des Caraïbes, à travers des projets socio-économiques concrets, souligne le communiqué conjoint.