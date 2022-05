Quatre conventions de partenariat ont été signées, mercredi à Rabat, dans le but d’accélérer l’opérationnalisation du dispositif de généralisation de la couverture médicale au profit des agriculteurs.

La première convention de partenariat, signée entre le ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), porte sur l’échange de données dans le cadre de l’assurance maladie obligatoire des agriculteurs.

Une deuxième convention de partenariat entre le ministère, la CNSS et le Crédit Agricole du Maroc relative au renforcement du dispositif de généralisation de la couverture médicale au profit des agriculteurs, a été également signée.

Il s’agit aussi d’une convention entre le ministère et le Crédit Agricole du Maroc relative à l’échange des données agricoles et une convention de partenariat entre le ministère et l’Agence Nationale de la Conservation Foncière du Cadastre et de la Cartographie (ANCFCC) relative aux données sur le foncier agricole.