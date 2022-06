Le déficit commercial du Maroc s’est établi à près de 91,04 milliards de dirhams (MMDH) durant les quatre premiers mois de cette année, en hausse de 43,6% par rapport à fin avril 2021, selon l’Office des Changes.

Ce déficit résulte d’une augmentation des importations (+37,8% à 230,05 MMDH) plus importantes que celle des exportations (+34,2% à 139,01 MMDH), explique l’Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs, ajoutant que le taux de couverture a perdu 1,6 point à 60,4%.

La hausse des importations de biens concerne la quasi-totalité des groupes de produits, fait observer l’Office, notant que la facture énergétique a plus que doublé à 43,79 MMDH. Cette évolution fait suite, essentiellement, à la hausse des approvisionnements en gas-oils et fuel-oils (+12,14 MMDH) due à l’élévation des prix qui ont presque doublé (8.833 DH/T contre 4.490 DH/T). En parallèle, les quantités importées ont enregistré une hausse de 15,8%.

De leur part, les importations des demi produits ont enregistré une hausse de 53%, suite à la forte croissance des achats de l’ammoniac. Les importations des produits bruts se sont accrues, quant à elles, de 72,6%, principalement à cause de la hausse des achats des soufres bruts et non raffinés qui ont presque triplé (+3,971 MMDH).

S’agissant des importations des produits alimentaires, elles ont affiché une hausse de 25,4%, tributaire, essentiellement, de l’augmentation importante des achats d’Orge (2,27 MMDH). Les approvisionnements en blé ont augmenté de 16% due à l’effet prix en accroissement de 38,8%. Les quantités, quant à elles, ont baissé de 16,4%.