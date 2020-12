L’Agence des Nations Unies pour les migrations (OIM) au Maroc a félicité, ce jeudi, le Royaume pour son engagement “remarquable” vis-à-vis de la gouvernance de la migration.

Dans un communiqué publié à l’occasion de la Journée internationale des migrants, célébrée le 18 décembre de chaque année, l’OIM-Maroc salue également les efforts déployés par le Royaume pour la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (PMM) et de la Stratégie Nationale de l’Immigration et de l’Asile (SNIA) afin d’assurer la prise en charge équitable et l’inclusion des migrant-e-s dans la société d’accueil, incluant les enfants migrants non accompagnés et séparés.

Par ailleurs, l’agence onusienne rappelle l’importance de la protection des migrant-e-s en situation de vulnérabilités et de bâtir des sociétés inclusives et résilientes.

En effet, cette année en particulier, la Covid-19 a aggravé la vulnérabilité des migrants qui étaient déjà vulnérables avant et notamment des enfants migrant-e-s et réfugiées, note le communiqué, ajoutant que “ne pouvant plus survivre par leur propre moyen, leurs besoins de base en termes d’alimentation, d’hébergement, d’habillement, sanitaires, entre autres, les enfants en mobilité dépendaient plus que jamais de l’assistance humanitaire”.

Dans ce contexte, poursuit le communiqué, l’OIM-Maroc conjointement avec l’UNICEF, le Haut- Commissariat aux Réfugiés (UNHCR), l’ensemble des partenaires gouvernementaux engagés et les associations travaillant sur le terrain ont mis en œuvre un ensemble d’activités ayant à dessein d’assurer la protection des enfants migrants et réfugiés via l’accès aux services en leur garantissant ainsi une protection de leurs droits.

Et de poursuivre qu’à l’occasion de la célébration de cette journée, l’OIM-Maroc confirme son engagement auprès du Royaume du Maroc pour continuer son appui afin de concrétiser sur le terrain les différentes initiatives visant la promotion et la protection des migrants en situation de vulnérabilité.

En effet, “le Système des Nations Unies œuvre à soutenir les efforts du gouvernement du Maroc et de l’ensemble des acteurs de la société civile pour la gestion de la pandémie et la réduction de ses conséquences sanitaires, sociales et économiques notamment sur les jeunes et enfants”, souligne-t-on.

En outre, le Système des Nations Unies, incluant l’OIM, œuvre à appuyer le Royaume dans le cadre du Migration Network de Nations Unies ensemble avec des autres Agences onusiennes pour une bonne gouvernance de la migration au niveau national, régional et local, conclut le communiqué.