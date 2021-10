Le Maroc possède de grands potentiels en matière d’affaires et offre d' »énormes » opportunités pour les investisseurs étrangers, a affirmé, mercredi, le Directeur Général de Casablanca Finance City (CFC), Saïd Ibrahimi.

Intervenant lors d’une conférence organisée par le CFC sous le thème « le Maroc en tant que hub commercial et financier pour l’Afrique », Ibrahimi a souligné qu’investir au Maroc et en Afrique constitue une opportunité pour les investisseurs, au regard des potentialités du continent en matière des affaires et de ses perspectives de croissance.

Ces opportunités, a-t-il poursuivi, sont liées à plusieurs domaines, notamment à l’accélération de la digitalisation de l’économie, aux ressources industrielles et aux développement des énergies renouvelables. Dans ce sens, le DG de CFC a rappelé que le Royaume est un pays leader en la matière, mettant en avant le développement du secteur industriel marocain qui se veut également un élément important pour les investisseurs. Et d’ajouter : « Le Maroc est également un pays.