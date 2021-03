Le Maroc occupe désormais la troisième place dans les exportations de mandarines. Avec une moyenne de plus de 508.000 tonnes de mandarines exportées par an, le Royaume arrive juste derrière la Turquie (759.000 tonnes) et la Chine (644.000 tonnes). Le Top 5 mondial est complété par l’Afrique du Sud (294.000 tonnes) et l’Union européenne (228.000 tonnes).

En ce qui concerne la production de mandarines, la Chine arrive en tête de peloton avec une récolte annuelle moyenne de 21,687 millions de tonnes de fruits. Elle est suivie par l’UE (2e), qui a une production moyenne de 3,1 millions de tonnes, la Turquie (3e) avec 1,45 million de tonnes, le Maroc (4e) avec 1,172 millions de tonnes et les États-Unis (5e) avec 875.000 de tonnes.