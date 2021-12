Sur la base des dispositions juridiques relatives à la gestion de l’état d’urgence sanitaire et en renforcement des mesures préventives nécessaires visant à limiter la propagation du nouveau coronavirus, le gouvernement indique, ce vendredi soir dans un communiqué, avoir décidé l’interdiction de tous les festivals et toutes manifestations culturelles et artistiques.

Le gouvernement réitère son appel aux citoyennes et aux citoyens à adhérer fortement à « la campagne nationale de vaccination » et à poursuivre l’engagement responsable en prenant toutes les mesures de précaution, afin de préserver les acquis réalisés et contribuer au retour progressif à la vie normale dans le Royaume.