Un Centre d’Innovation en agro-alimentaire « CENAM Innovation » a été inauguré, ce mercredi à l’agropole de Meknès, par le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohamed Sadiki.

D’un coût de 28 millions de dirhams, ce centre, inauguré à l’occasion d’un workshop international sur l’agriculture circulaire et les innovations agroécologiques, a pour missions la formation, la montée en compétence et l’appui aux porteurs de projets, outre l’incubation des start-up, l’innovation et l’accompagnement des agro-industriels.

La mise en place de ce centre s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie « Génération Green 2020-2030 » pour le développement du secteur agricole qui prévoit au niveau de son second fondement la poursuite du développement des filières agricoles, en s’appuyant sur les acquis, notamment en matière d’intégration des filières de l’amont à l’aval et l’amélioration des conditions de valorisation et de commercialisation des produits agricoles et agroalimentaires.

Cette stratégie encourage, de ce fait, l’innovation dans le secteur agricole et l’amélioration de la qualité de la production ainsi que la multiplication de l’investissement en recherche-développement.

Le ministre a procédé par ailleurs, au lancement des travaux de construction de la halle technologique du nouveau centre. Étalée sur une superficie de 765 m2, la nouvelle structure sera construite sur 12 mois et coûtera à terme 18,4 Millions de DH dont 10 MDH pour l’équipement.

Elle comprendra notamment un laboratoire, un espace dégustation-préparation, quatre chambres froides MP, deux chambres froides PF, une laverie, une zone déchets, des locaux techniques et un espace d’accueil

Trois conventions de partenariat ont été signés à cette occasion pour assurer le fonctionnement de ce centre. Il s’agit d’une convention cadre de recherche et développement dans le domaine de l’agroalimentaire, conclue entre l’Association Agripôle Innovation Meknès (AGRINOVA) et l’Institut National de Recherche agronomique (INRA).

La deuxième convention, conclue entre AGRINOVA et Morocco Foodex, porte sur des actions de rapprochement et de collaboration pour contribuer à la réussite de la stratégie Generation Green et favoriser la compétitivité et la croissance des entreprises agroalimentaires marocaines, particulièrement celles de la région Fès-Meknès, à travers l’amélioration de la qualité et la valorisation des produits agricoles.

Quant à la troisième convention, liant AGRINOVA à l’Office National du Conseil Agricole (ONCA), elle a pour objet de définir le cadre général de collaboration pour assurer la gestion et le fonctionnement de la cellule d’accompagnement qui relève du centre.

Dans une déclaration à la chaîne d’information M24, Sadiki a indiqué que le nouveau centre s’inscrit parfaitement dans le cadre de la stratégie Generation Green et va servir « d’interface entre les professionnels de l’industrie agroalimentaire et l’Innovation » dans la perspective de créer cet écosystème qui va contribuer au développement de la chaine de valeur du secteur.

L’association AGRINOVA est un pôle de compétitivité à caractère agricole érigé en association dans le cadre d’un partenariat public-privé regroupant les entreprises agro-industrielles, les organisations interprofessionnelles de différentes filières, les institutions de recherche formation et les pouvoirs publics, en vue de développer des projets collaboratifs de recherche-développement innovants dans la région Fès-Meknès.