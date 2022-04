La quatorzième édition du Salon »72H du livre de Conakry’’ s’est ouverte, samedi aux Chapiteaux du Palais du peuple, avec la participation du Maroc en tant qu’invité d’honneur.

Placée sous le thème «Sauvegarde du patrimoine et paix sociale», la cérémonie de lancement du salon du livre de Conakry, qui se poursuivra jusqu’au 25 avril, s’est déroulée en présence des membres du gouvernement, des députés, des représentants des missions diplomatiques et consulaires accréditées en Guinée, d’une forte délégation marocaine, ainsi que de nombreux acteurs de l’industrie du livre.

La participation du Maroc à cette édition en tant qu’invité d’honneur a été rehaussée par la présence de l’ambassadeur du Roi en Guinée, Issam Taib, et du Secrétaire Perpétuel de l’Académie du Royaume du Maroc, Abdeljalil Lahjomri, au lancement de cette manifestation culturelle organisée à l’initiative de la Maison d’édition L’Harmattan Guinée. Cet événement est marqué par la participation d’une forte délégation marocaine composée de représentants de l’Académie du Royaume, du Ministère de la Culture, de la Jeunesse et de la Communication, de six Editeurs et de deux conférenciers.