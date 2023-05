Le Bureau du Québec à Rabat est fier de souligner la mise à l’honneur du Québec à la 28e édition du Salon international du livre et de l’édition (SIEL) qui se tiendra à Rabat du 1er au 11 juin 2023.

À cette occasion, une trentaine d’auteurs, d’éditeurs et de libraires du Québec viendront présenter leurs œuvres et échanger avec le public marocain. Une riche programmation sera mise de l’avant par le gouvernement du Québec et son partenaire, l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL)/Québec Édition, au sein du Pavillon du Québec.

En plus de leur présence lors du Salon, les auteurs québécois seront invités à présenter la vitalité, la diversité et l’originalité de la littérature québécoise, à s’exprimer sur divers enjeux littéraires et à mieux faire connaître leurs œuvres à travers leurs interventions lors de tables rondes, de débats et d’entrevues. Poèmes, romans, nouvelles, essais et livres jeunesse y seront proposés.

« En tant qu’invité spécial de la 28e édition du Salon international de l’édition et du livre, le Québec convie les visiteurs du Salon à venir découvrir l’essence d’un peuple fier, à embrasser sa créativité et à explorer sa diversité. C’est l’occasion d’en apprendre davantage sur son histoire, sa singularité, sa créativité et d’aller à la rencontre de créateurs et d’artistes passionnés. Je remercie sincèrement le Gouvernement du Royaume du Maroc de cet honneur », indique Myriam Paquette-Côté, directrice du Bureau du Québec à Rabat.