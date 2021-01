L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) et l’Institut de Recherche en Énergie Solaire et Énergies Nouvelles (IRESEN) ont organisé la cérémonie officielle de lancement des travaux de construction d’un centre de recherche dédié aux thématiques des réseaux intelligents. Cérémonie présidée par le Ministre de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement Aziz RABBAH, l’Ambassadeur de la République de Corée Yun SEONG DEOK, le Président de l’UM6P Hicham EL HABTI ainsi que le Directeur Général d’IRESEN Badr IKKEN.



Cette troisième phase relative aux réseaux intelligents et à la mobilité durable de la plateforme de recherche GREEN & SMART BUILDING PARK « GSBP », est engagée avec le soutien du Ministère de l’Énergie, des Mines et de l’Environnement ainsi que l’appui technique et financier de l’Agence Coréenne de Coopération Internationale (KOICA) à hauteur de 8 millions de dollars.



Le centre est composé de 3 laboratoires principaux :

Un laboratoire de modélisation, de simulation et d’optimisation des systèmes électriques,

Un laboratoire d’automatisation de contrôle de qualité du réseau électrique,

Un laboratoire de micro-réseau, de gestion de flux et d’analyse du réseau doté d’un émulateur électrique ainsi que d’un simulateur permettant de modéliser le réseau électrique d’une grande ville de la taille de Casablanca.

Ce centre hautement technologique est unique au niveau continental grâce au couplage de la simulation des réseaux au sein des laboratoires avec les réseaux électriques du village solaire. L’Objectif étant de développer des solutions technologiques adaptées au contexte national et continental afin d’accompagner la stratégie de l’efficacité énergétique et de couvrir toutes les problématiques liées à la ville intelligente et durable de demain. Cela contribuera ainsi à positionner le Maroc comme hub continental de la recherche et de l’innovation dans ces domaines.