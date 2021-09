Le programme « Tatwir – Startup », qui vise à développer des projets innovants, industriels et de services à forte valeur ajoutée portés par des startups, a entamé récemment sa première étape, a annoncé le Centre Marocain pour l’Innovation et l’Entrepreneuriat social (MCISE), partenaire du programme.

Le programme a ainsi fait son démarrage à Béni Mellal le 10 septembre à travers un Hackathon de 3 jours en faveur de 30 porteurs d’idées de projets qui ont pu identifier des idées innovantes et technologiques répondant à différentes problématiques de la région telles que la pollution de l’air, l’adéquation entre formation supérieure et emploi, les transports en commun et autres, fait savoir le Centre dans un communiqué. Les Hackathons se sont poursuivis à Marrakech du 17 au 19 septembre puis à Fès du 8 au 10 octobre 2021 dans l’objectif de sélectionner des idées de projets innovants qui répondent aux problématiques locales, ajoute le MCISE. « Fidèle à sa vision qui est celle de déployer ses activités d’incubation et d’inspiration à l’entrepreneuriat dans l’ensemble des régions du Maroc, le MCISE a choisi de développer la première étape du programme Tatwir-Startup dans les 3 villes de Béni Mellal, Marrakech et Fès, sous forme de Hackathons d’idéation », souligne le communiqué.

Lancé par le ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Économie Verte et Numérique, ce programme est déployé par l’Agence Maroc PME en partenariat avec la Fédération de l’Écosystème Startup du Maroc (MSEC) et le MCISE, rappelle la même source. Les facilitateurs poussent, dans un premier temps, les participants à identifier les potentialités ainsi que les problématiques industrielles au niveau de leur région ou sur le plan national, en développant un esprit d’innovation et de « solution oriented » permettant aux futurs entrepreneurs d’identifier et de proposer des idées de projets de startups industrielles ou de services liés à l’industrie adaptés au contexte local, régional et même national.

Cité par le communiqué, la Directrice des opérations du MCISE, Zahra Nafaa a indiqué que « le programme Tatwir-Startup est une réelle opportunité non seulement pour les porteurs de projets dans le domaine industriel, mais également pour le développement économique des régions. Le programme est ambitieux et nous pensons qu’il donnera une vraie impulsion au secteur industriel et à la création d’emplois ». Dans le cadre de ce programme, MCISE, vise à accompagner 450 projets de startups afin de faire ressortir 50 startups industrielles d’ici 2023 avec un appui à l’industrialisation pour les projets sélectionnés et une prise en charge de 30% du programme d’investissement matériel et immatériel.

Tatwir-startup est une offre intégrée qui vise le développement de projets innovants, industriels ou de services à forte valeur ajoutée liés à l’industrie, portés par des porteurs de projets de startups à fort potentiel de croissance permettant le développement du Made in Morocco et la substitution aux importations et qui sera développé par le MCISE, en tant qu’acteur de l’écosystème de l’entrepreneuriat au Maroc.

Il s’agit de la mise en place de 2 composantes: pré-incubation et incubation visant à accompagner les porteurs de projets tout au long de la chaîne de pré-création jusqu’à la création effective de l’entreprise. Tatwir-Startup s’inscrit dans le cadre du déploiement du Plan de Relance Industrielle 2021-2023 qui compte parmi ses axes stratégiques le développement de l’entrepreneuriat industriel et l’émergence d’une nouvelle génération d’industriels marocains. Il vise à développer des projets innovants, industriels et de services à forte valeur ajoutée portés par des startups.