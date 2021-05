Le réseau social Pinterest a classé le Maroc en tête de 20 pays dans lesquels on peut s’offrir un mariage de rêve. Le Royaume occupe donc la première place suivie de la Grèce et de la France dans ce classement grâce à son ambiance extraordinaire et ses paysages pittoresques.

Dans ce classement Pinterest s’est basé sur les données publiées par ses utilisateurs qui ont révélé en début de semaine que l’une des destinations les plus attrayantes pour célébrer son mariage est le Maroc.

Sur cette liste, on retrouve également, l’Italie, l’Irlande, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Canada, l’Angleterre, Ibiza, l’Écosse, la Thaïlande, l’Espagne, le Portugal, les États-Unis, les Bahamas et le Pays de Galles.