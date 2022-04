Le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication a annoncé son inscription à une bibliothèque numérique permettant aux lecteurs un accès gratuit à environ trente-six mille livres.

Ce service a été mis en place à l’occasion de la journée mondiale du livre (23 avril) et de la journée nationale de la lecture (10 mai), indique un communiqué du ministère, notant que les logins et mots de passe d’accès sont mis à la dispositions des adhérents des médiathèques et des bibliothèques des centres culturels placés sous sa tutelle.

Consultable via ordinateurs ou smartphones, dans les espaces de lecture ou à distance, cette bibliothèque se caractérise par son bilan encyclopédique classé en fonction du contenu et des tranches d’âge, ajoute la même source, soulignant que les publications sont choisies à partir de plus de 400 éditeurs, avec une mise à jour hebdomadaire du catalogue de la bibliothèque.

A travers ce service, le ministère a pour but de diversifier les services numériques des médiathèques et de contribuer à la diffusion de nouvelles pratiques liées aux applications des technologies de l’information dans le domaine de l’édition et de la lecture, conclut le communiqué.