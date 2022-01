La ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie Sociale et Solidaire, Fatima-Zahra Ammor a visité, jeudi à Marrakech, le site devant abriter le futur Palais des congrès et le Centre d’Exposition, baptisé « Marrakech Convention & Exhibition Center ».

D’un investissement de 937 millions de DH, ce futur Palais des Congrès et Parc d’Exposition, de dimension internationale, est le fruit d’un partenariat entre le Conseil de la Région Marrakech-Safi, la Société Marocaine de l’Ingénierie Touristique (SMIT), le Ministère du Tourisme, le Ministère de l’Industrie et du Commerce, le Ministère de l’Intérieur, la wilaya de la région Marrakech-Safi et la Caisse de Dépôt et de Gestion (CDG).

La réalisation de ce projet s’inscrit dans le cadre du Plan de Développement de la région Marrakech-Safi (PDR), qui a prévu parmi ces axes stratégiques, la mise en place d’un produit touristique à forte valeur ajoutée à travers notamment, le développement d’un pôle MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) de dimensions nationale et internationale.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, Mme Ammor, qui a été accompagnée notamment, du wali de la région Marrakech- Safi, gouverneur de la préfecture de Marrakech, Karim Kassi-Lahlou, et du président du Conseil de la Région Marrakech- Safi, Samir Goudar, a souligné que ce futur Palais des congrès et le Centre d’Exposition, qui sera en mesure d’abriter des événements accueillant jusqu’à 10.000 participants, permettra de placer Marrakech comme une véritable destination dans le segment MICE et de positionner la cité ocre dans les 10 premières destinations du monde.

Et de poursuivre que ce futur Parc d’Exposition et Palais des Congrès est un projet de dimensions nationale, régionale et internationale visant notamment à inscrire la Région Marrakech-Safi en véritable hub de l’événementiel professionnel.

L’offre du Palais des Congrès et Centre d’exposition s’articule autour de la qualité des infrastructures, de l’attractivité touristique de Marrakech et de l’offre tarifaire et du positionnement sur le marché Afrique-MENA.

Ainsi, le positionnement du futur projet sera développé en fonction de l’opportunité du marché MICE au niveau mondial et des acquis et potentialités de la destination Marrakech du point de vue de plusieurs segments potentiels, dont les manifestations commerciales (B2B, B2C, salons professionnels internationaux visant à promouvoir sur les marchés, l’offre exportable Maroc et les salons grands publics) ainsi que les congrès et conférences (congrès associatifs, événements gouvernementaux/politiques et événements Corporate).

L’infrastructure projetée de « Marrakech Convention & exhibition center » sera adaptée pour la composante « Manifestations commerciales » pour disposer d’une capacité d’accueil en une ou plusieurs modules de 75.000 m2 nets utilisables, alors que pour la composante « Congrès », elle sera réalisée de façon à accueillir des événements rassemblant jusqu’à 10.000 participants.

Par la suite Mme Ammor, a visité la zone touristique d’Agdal à Marrakech où, elle a pris connaissance de l’état d’avancement de certains projets touristiques.

A noter que la ministre a été accompagnée également lors de cette visite, du directeur général de la SMIT, Imad Barrakad, du directeur de l’Office du Développement de la Coopérative (ODCO), Youssef Hosni et de la directrice de la Stratégie, de la Programmation et de la Coopération (DSPC) au Département de l’Artisanat, Mme Asmae Kadiri, du délégué du ministère du tourisme à Marrakech, des professionnels touristiques ainsi que des élus.

Étalée sur deux jours, cette visite de Ammor à Marrakech est l’occasion d’activer le lancement de certains projets structurants et de s’entretenir avec les autorités locales et les professionnels au niveau de la Région sur les perspectives de la relance post-Covid de la destination Marrakech.

Elle offre aussi l’opportunité pour rencontrer les professionnels du tourisme, les centres provinciaux du tourisme de la Région, les présidents des associations régionales ainsi que les membres du Centre Régional du Tourisme (CRT) Marrakech- Safi.