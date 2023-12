Condé Nast Traveller, magazine spécialisé dans les voyages, a placé le Royaume du Maroc dans le Top 10 des destinations les plus recherchées sur Google en 2023. Ce classement est d’autant plus remarquable que le pays a fait face à un terrible séisme le 8 septembre dernier.

Condé Nast Traveller met en avant le soutien indéfectible que le Maroc a reçu de la part des voyageurs du monde entier.

Le trio de tête de ce classement de recherches Google est constitué de la Grèce, l’Espagne et l’Italie. Suivent ensuite le Portugal, la Croatie, Chypre, la Thailand, l’Egypte, Malte et le Maroc.

Condé Nast Traveller décrit le Maroc comme une « boîte à bijoux en couleurs ». Le magazine souligne l’attrait unique du pays, notant que le soutien qu’il a suscité de la part des touristes l’a propulsé parmi les 10 destinations touristiques les plus recherchées cette année sur Google.

Le flux des arrivées touristiques au Maroc a atteint 12,3 millions à fin octobre 2023, en progression remarquable de 39% par rapport à une année auparavant.

« Ces réalisations nous confortent dans les efforts déployés par notre pays en termes de promotion et diversification des marchés émetteurs », avait déclaré la ministre du Tourisme, de l’artisanat et de l’économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.