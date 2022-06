Pour la première fois depuis la création des Indices d’attractivité et de stabilité du continent africain en 2012, le Maroc atteint la plus haute marche du podium sur la question de l’attractivité, devant l’Afrique du Sud .

Créés par l’Institut Amadeus en 2012, avec le soutien de Casablanca Finance City Authority, les Indices africains de stabilité et d’attractivité visent à mesurer les performances économiques, les vulnérabilités sociales et environnementales, ainsi que le cadre politique et sécuritaire de l’ensemble des pays africains entre eux, à travers plus de 70 indicateurs issus des banques de données africaines et internationales.

La situation économique mondiale et la fragilisation de nombreuses économies africaines et de secteurs entiers, à l’instar du tourisme, a touché de très nombreux pays sur le continent.

Le Maroc réussit à maintenir un profil d’attractivité fort dans ce contexte grâce à ses indicateurs macroéconomiques, la qualité de la régulation, la qualité de ses infrastructures et le développement de son système financier.

Les Indices de la Stabilité et de l’Attractivité en Afrique permettent d’offrir une vision d’ensemble de la situation économique, politique et sécuritaire du continent et de comparer ainsi les performances des pays africains, tout en prenant en compte les particularités inhérentes à chacun d’entre eux et à chacune des sous-régions du continent.