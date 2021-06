L’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) organise le 14 juin courant une nouvelle édition des TMD “Tourism Marketing Days” sous le thème “TMD Sky-Restart”.

Organisée à J-1 de la reprise progressive des arrivées touristiques au Maroc prévue le 15 juin, cette émission réalisée depuis l’aéroport Mohammed V de Casablanca a pour but d’informer et de sensibiliser l’ensemble des opérateurs du tourisme et l’opinion publique sur la stratégie déployée par l’Office et ses partenaires publics et privés, afin de faire à ce que “l’offre aérienne du Maroc se remette très rapidement en place”, indique l’ONMT dans un communiqué.

Depuis plusieurs mois, les équipes de l’Office au Maroc et ses délégations à l’étranger ont entamé des négociations continues avec les compagnies aériennes, les tour-opérateurs et les réseaux de distribution, qu’ils soient en Europe, en Amérique, en Chine ou ailleurs dans le monde, afin de rebooster cette offre, souligne la même source.

D’ores et déjà, l’Office peut annoncer que l’offre aérienne du Maroc sera de l’ordre de 3,5 millions de sièges pour la période du 15 Juin au 30 septembre prochain, précise le communiqué, notant que cela correspond à 72% de ce qu’elle était pour cette même période en 2019.

Une vraie performance et une vraie marque de confiance des compagnies aériennes, marocaines et internationales, qui misent sur la résilience du Maroc et sur son attractivité, et qui capitalisent sur l’excellente image du Maroc sur le plan de la gestion de la crise sanitaire et de la campagne de vaccination sous la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

L’émission, qui sera diffusée lundi 14 juin à 09h00 sur la chaine YouTube de l’ONMT et via les réseaux sociaux et d’autres canaux de diffusion (qui seront communiqués ultérieurement), connaitra la participation des partenaires de l’Office, à savoir la Confédération Nationale Marocaine du Tourisme, l’Office national des aéroports (ONDA), la Royal Air Maroc mais également de partenaires internationaux tels que Ryanair, Transavia, NG Travel et FTI.