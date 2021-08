Le Maroc a été réélu au Conseil d’Exploitation Postale (CEP) de l’Union Postale Universelle (UPU), pour la période 2021-2024, lors des élections tenues jeudi à Abidjan, en Côte d’Ivoire à l’occasion du 27ème Congrès de l’UPU, a indiqué le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération Africaine et des Marocains Résidant à l’Étranger.

Dans un communiqué, le ministère a fait savoir que la réélection du Maroc à cet organe décisionnel de l’UPU vient témoigner de l’importante crédibilité du Royaume en tant qu’acteur majeur de la coopération internationale en matière de services et de produits postaux.

“Cette réélection consacre également le rôle de premier plan du Maroc dans le renforcement de l’UPU en tant que principal forum d’échange pour le développement du secteur postal, dans un contexte de profondes mutations créées par la pandémie de la Covid-19”, précise la même source, ajoutant que cette réélection vient également conforter les efforts du Royaume pour faire des services et des produits postaux un véritable vecteur de développement durable, sur la base de sa riche expérience nationale.

La réélection du Maroc, aux côtés de 47 autres États membres de l’UPU, poursuit le communiqué, démontre la pertinence de la stratégie du Royaume, conformément à la Vision Royale, qui a mobilisé l’ensemble de l’appareil diplomatique marocain, aux côtés des Départements concernés, pour le renforcement de la présence du Maroc au sein des Organisations Internationales.

En siégeant au sein du Conseil d’Exploitation Postale de l’UPU pour un deuxième mandat, le Maroc poursuivra sa riche contribution au mandat de cet organe, qui réside en la modernisation des services et des produits postaux, ainsi qu’au développement de standards technologiques et opérationnels internationaux pour ces services et produits, souligne le communiqué.

L’UPU, la seconde plus ancienne Organisation Internationale, a pour mandat d’assurer un réseau universel de produits et de services postaux à la pointe du progrès. Elle fixe les règles des échanges de courrier international et formule des recommandations pour stimuler la croissance et l’amélioration de la qualité des services de la poste au niveau mondial, conclut le communiqué.