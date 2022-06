Le Maroc a réitéré sa solidarité absolue avec le Royaume d’Arabie Saoudite et son soutien constant à toutes les mesures que le pays prend pour protéger sa sécurité, sa stabilité et la sûreté de ses territoires, ses citoyens et les résidents.

Le procès-verbal de la 13e session de la réunion de la commission mixte maroco-saoudienne indique que la partie marocaine “réitère sa solidarité absolue avec le Royaume d’Arabie saoudite frère, et son soutien continu à toutes les mesures que le pays prend pour protéger sa sécurité, sa stabilité et la sûreté de ses territoires, ses citoyens et les résidents”.

La commission mixte maroco-saoudienne a également condamné le lancement de missiles balistiques de fabrication iranienne depuis le territoire yéménite, ainsi que de drones contre des installations vitales et civiles du Royaume d’Arabie saoudite et de l’État des Émirats Arabes Unis frère.

Par ailleurs, la commission a abordé les questions arabes, islamiques et internationales, évoquant avec “satisfaction” la convergence des points de vue des deux pays en la matière, et soulignant la nécessité d’une coordination et d’une concertation continue, de manière à garantir les intérêts communs des deux pays et servir les enjeux des nations arabes et islamiques à la lumière des changements rapides que connaît la scène internationale.

Dans ce sens, la commission a mis l’accent sur l’importance d’une action arabe commune, appelant à permettre aux pays arabes de défendre leur unité et leur souveraineté, et de renforcer leur sécurité et leur stabilité en défendant les valeurs de solidarité et de bon voisinage, et en s’abstenant de s’ingérer dans les affaires intérieures des États et de menacer leur intégrité territoriale.

La commission a aussi exprimé son espoir que les crises dont souffrent les pays arabes frères, tels que la Syrie, le Yémen et la Libye, soient résolues par une solution politique qui préserve leur unité territoriale et nationale, garantit leur sécurité et leur stabilité et répond aux aspirations de leurs peuples au développement et à la liberté, conformément aux résolutions des Nations Unies.

Le Royaume du Maroc a, en outre, salué les initiatives du Royaume d’Arabie saoudite visant à instaurer la paix dans la République sœur du Yémen.