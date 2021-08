Il est fort probable que le Maroc emboite le pas aux autres pays qui ont fait de la vaccination une arme efficace pour protéger la toute jeune génération âgée de moins de 17 ans et ce avec l’arrivée au Maroc de la souche indienne du coronavirus. C’est ce qu’a confirmé Dr Moulay Saïd Afif, pédiatre, membre du Comité technique et scientifique de la vaccination anti-Covid, cité par Le Matin. Le comité va se réunir pour discuter de la possibilité de faire vacciner les enfants âgés de 12- 17 ans avant la rentrée scolaire. Une recommandation qui pourrait répondre aux soucis des parents concernant la protection de leurs progénitures.

Notons que les enfants tous âges confondus peuvent être malades de la COVID-19 voire développer des formes sévères de la maladie surtout en cette période critique marquée par la propagation rapide du variant Delta, a t- il rappelé. Le nombre de cas quotidiens des personnes contaminés par la covid 19 fait plus que doubler à cause du variant Delta qui a une charge virale très importante et un taux de transmission (R0) très inquiétant.

Source : Le Matin