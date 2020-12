Le ministère de l’Energie, des Mines et de l’Environnement à travers l’Institut de Recherche en Energie Solaire et Energies Nouvelles (IRESEN) lance l’appel à projets multilatéral « MICall20 » pour soutenir les projets innovants en lien avec la digitalisation dans le domaine de la transition énergétique.



Cet appel à projets d’envergure internationale regroupant plus de vingt pays s’inscrit dans le cadre de la plateforme de programmes conjoints « Smart Energy Systems » en collaboration avec « Mission Innovation », indique un communiqué conjoint.



L’objectif de « MICall20 » est de soutenir les activités de recherche et d’innovation faisant collaborer plusieurs pays, pour libérer le potentiel de la transformation digitale en faveur des énergies durables. Le budget total disponible pour cet appel à projets dépasse les 250 millions de dirhams (y compris le cofinancement de la Commission Européenne). Plus spécifiquement, l’ambition de cette initiative est de faire progresser la transition énergétique dans tous les secteurs du système énergétique tout en garantissant la sécurité de l’approvisionnement.



Il s’agit également de construire de nouvelles opportunités de commerce et d’investissement à l’international permettant ainsi la création de nouveaux emplois et contribuant à une croissance durable, ainsi que d’assurer que la transition énergétique se fasse en cohérence avec la digitalisation dans les autres secteurs et dans le respect d’une société durable, précise la même source.



Toutes les informations sont disponibles en ligne sur la plateforme conjointe : www.eranet-smartenergysystems.eu, note la même source La Mission Innovation est une initiative mondiale, réunissant 24 pays en plus de l’Union Européenne, visant à accélérer l’innovation dans le domaine des énergies propres à travers le renforcement de l’investissement public, de l’implication du secteur privé et de la coopération internationale. Elle a été lancée lors de la COP21, le 30 novembre 2015, lors de la réunion des dirigeants mondiaux à Paris pour s’engager dans des efforts ambitieux de lutte contre le changement climatique. Le royaume du Maroc a intégré l’alliance Mission Innovation en 2019.