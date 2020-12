Une convention de partenariat a été signée, jeudi à Rabat, entre le ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et la Société nationale des autoroutes du Maroc (ADM) visant à renforcer leur collaboration pour réhabiliter les écoles limitrophes de l’axe autoroutier, pour une enveloppe budgétaire de 50 millions de dirhams (MDH).



Signée par le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaid Amzazi et le directeur général des Autoroutes du Maroc, Anouar Benazzouz, la convention a pour buts la réhabilitation et l’équipement des établissements scolaires limitrophes de l’axe autoroutier de matériels informatiques ainsi que l’organisation d’une campagne de sensibilisation au profit des élèves de l’enseignement primaire en milieu rural.



A l’issue de la cérémonie de signature de cet accord, Amzazi a indiqué, dans une déclaration à la presse, que cette convention constitue le renouvellement d’un accord conclu entre le ministère et ADM depuis 2008 dans le cadre d’un programme de partenariat qui avait nécessité un budget moyennant 53 MDH au profit de 325 établissements et bénéficiant à 53.000 élèves, permettant ainsi de réhabiliter des établissements scolaires à proximité de l’axe autoroutier.



“Il s’agit d’une action qui vient couronner ce qui a été réalisé depuis 2008 et lance une 2ème étape à hauteur de 50 MDH sur les cinq années à venir”, a-t-il fait savoir, ajoutant que cette convention se veut une action citoyenne considérable et importante étant donné que les Autoroutes du Maroc s’engagent avec le ministère dans cet effort de réhabilitation et de prise en charge des élèves en milieu rural afin de leur assurer un écosystème favorable pour l’apprentissage et la réussite scolaire.



“Les Autoroutes du Maroc avait entamé depuis 2008 un programme de réhabilitation des écoles adjacentes aux autoroutes en construction, doté d’une enveloppe budgétaire qui s’élève à 53 MDH”, a expliqué, de son côté, Benazzouz, notant que cet effort est aujourd’hui consolidé à travers ce partenariat qui permettra de décliner un programme d’actions ciblées en vue d’apporter davantage de développement humain et de protection de l’environnement dans la zone d’influence des autoroutes.



Dans un exposé présenté à l’occasion, Benazzouz a mis en avant l’importance accordée par ADM à ses communautés proches et spécialement celles riveraines qui ont vu leur environnement modifié après le passage de l’Autoroute, ajoutant que la société a mis en place plusieurs programmes concrets matérialisant son engagement envers ces communautés et vis-à-vis de l’environnement.



“Au rang de ces différentes initiatives figure le programme J destiné aux jeunes des écoles limitrophes du réseau autoroutier (Axe Jeunes espoirs) et aux jeunes étudiants ingénieurs et chercheurs en R&D (Axe Jeunes leaders)”, a-t-il indiqué.



Le DG des Autoroutes du Maroc a aussi mis en relief la particularité de ce programme de partenariat qui repose sur le principe de parrainage, puisque chaque école partenaire est parrainée par un collaborateur qui s’engage à maintenir le lien avec son école et la parrainer durant une année scolaire, le but étant de pérenniser le programme en restant à l’écoute en permanence des besoins de l’école, entre autres.