Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de décret n° 2.21.199 relatif à création d’une académie de la mode à Casablanca.

Présenté par le ministre de l’Inclusion économique, de la petite entreprise, du travail et des compétences, Younes Sekkouri, ce projet est une concrétisation de la décision de mise en place d’un établissement de formation dans le domaine de la création et de la mode, dans le cadre du Pacte national pour l’émergence industrielle.

La gestion de l’Académie sera confiée à l’Association Marocaine des Industries du Textile et de l’Habillement (AMITH), qui se chargera ainsi de la formation en vue de préparer et d’attribuer un diplôme de technicien spécialisé, de la formation en cours d’emploi et du conseil technique aux entreprises et de la diffusion d’informations relatives au domaine de la création et de la mode en faveur des entreprises, outre la valorisation de la création au Maroc via l’organisation d’événements autour des arts appliqués, l’art de vivre et la mode.